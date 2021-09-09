В России надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заинтересованные стороны в Европе вряд ли готовы прислушиваться к "воплям" о его опасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй.

По его мнению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Мекрель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".