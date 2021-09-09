За лето в Украине зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила - в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них – в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один – на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрирован завезеный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет).

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

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