Умер актер из "Полицейской академии" [ Редактировать ]
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В США умер стендап комик и актер, известный по одной из ролей в серии фильмов "Полицейская академия" Арт Метрано. Ему было 84 года. Об этом сообщает TMZ.
По словам сына актера Гарри, его отец скончался в своем доме в городе Авентура, штат Флорида. Причиной смерти стали естественные причины.
На пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными. Даже после этого Метрано продолжил свою профессиональную деятельность и создал театральное шоу "Случайная комедия Метрано", в которой выступал в инвалидной коляске.
Актер продолжал сниматься вплоть до 2001 года. Последней кинокартиной в его фильмографии стала "Увлечение Стеллы", а также два сериала "Надежда Чикаго" и "Нас пятеро".
Украинским зрителям Метрано прежде всего известен по роли лейтенанта Маузера в двух частях фильма "Полицейская академия".
Актер Арт Метрано
Напомним, что три года назад скончался режиссер и сценарист первого фильма серии "Полицейская академия" Хью Уилсон.
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