В США умер стендап комик и актер, известный по одной из ролей в серии фильмов "Полицейская академия" Арт Метрано. Ему было 84 года. Об этом сообщает TMZ.

По словам сына актера Гарри, его отец скончался в своем доме в городе Авентура, штат Флорида. Причиной смерти стали естественные причины.

На пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными. Даже после этого Метрано продолжил свою профессиональную деятельность и создал театральное шоу "Случайная комедия Метрано", в которой выступал в инвалидной коляске.

Актер продолжал сниматься вплоть до 2001 года. Последней кинокартиной в его фильмографии стала "Увлечение Стеллы", а также два сериала "Надежда Чикаго" и "Нас пятеро".

Украинским зрителям Метрано прежде всего известен по роли лейтенанта Маузера в двух частях фильма "Полицейская академия".

Актер Арт Метрано

Напомним, что три года назад скончался режиссер и сценарист первого фильма серии "Полицейская академия" Хью Уилсон.