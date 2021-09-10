Президент США Джо Байден заявил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики, будут обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что вакцинацию для госслужащих больше не может заменять еженедельное тестирование на COVID-19.

Помимо этого, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. При этом, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. Также, руководители компаний будут обязаны предоставить по одному оплачиваемому дню отпуска сотруднику в день вакцинации.

В случае неисполнения распоряжения компании могут оштрафовать на тысячи долларов.

По словам Байдена, те, кто привился, все больше и больше "расстраиваются" из-за 80 млн человек, которые не сделали прививки и способствуют распространению вируса.

Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ делать прививку обходится дорого всем нам.

В США коронавирусом заразились 41 млн человек, более 671 тысяч умерли.

Ранее Байден назначил нового куратора США по Украине.

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