Байден заявил о новых мерах в борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден заявил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики, будут обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что вакцинацию для госслужащих больше не может заменять еженедельное тестирование на COVID-19.
Помимо этого, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. При этом, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. Также, руководители компаний будут обязаны предоставить по одному оплачиваемому дню отпуска сотруднику в день вакцинации.
В случае неисполнения распоряжения компании могут оштрафовать на тысячи долларов.
По словам Байдена, те, кто привился, все больше и больше "расстраиваются" из-за 80 млн человек, которые не сделали прививки и способствуют распространению вируса.
Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ делать прививку обходится дорого всем нам.
В США коронавирусом заразились 41 млн человек, более 671 тысяч умерли.
Ранее Байден назначил нового куратора США по Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Евросоюз исключил США и еще пять стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксированы новые случаи коронавирусной болезни
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
В Министерстве здравоохранения сообщили о новых случаях коронавируса
Значна частина хворих - нещеплені або щеплені частково. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити.