Черногория не будет пускать туристов, привитых одной дозой COVID-вакцины [ Редактировать ]
Правительство Черногории приняло решение перестать признавать частичную вакцинацию от коронавируса достаточным основанием для признания COVID-сертификата. Таким образом, в страну больше не будут пускать при наличии одной прививки. Об этом сообщает RTCG.
"Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы", - отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.
Кроме того, чтобы избежать самоизоляции можно предоставить отрицательный результат теста (ПЦР, сделанный не позже 72 часов или быстрый тест, не старше 48 часов) или старый положительный ПЦР-тест (но младше 14 дней и не старее 180 дней).
Новые правила въезда в Черногорию начнут действовать с 14 сентября.
Читайте также, Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. COVID-сертификат - это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
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