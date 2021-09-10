В городе Краматорск, который находится в Донецкой области, правоохранители задержали руководителя одного из отделов городской прокураторы на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник "в погонах" требовал взятку в размере 50 тысяч гривен с местного фермера за закрытие уголовного производства. Также он пообещал не ставить "палки в колеса" во время деятельности фермера.

Прокурор оценил в 50 тысяч гривен за закрытие дела и не привлечения фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности.

Отмечается, что прокурор был задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в собственном кабинете. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368.

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Кроме того, чиновника Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области задержали во время получения им крупной неправомерной выгоды. Заместитель начальника Управления наладил схему получения от предпринимателей, которые занимаются перевозками грузов в регионе, "отката".

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