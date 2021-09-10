Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.
В указе говорится: "назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований".
Отметим, Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Ранее Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2".
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