Водитель выпрыгивал на ходу: в Киеве сгорел автомобиль (видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В субботу, 11 сентября на проспекте Палладина в Киеве на ходу вспыхнул внедорожник. Водителю пришлось на ходу выпрыгивать из машины.
Он получил травмы и был госпитализирован. Видео инцидента разместили в столичных пабликах криминальных новостей.
В полиции Святошинского района сообщили, автомобиль двигался по улице Малинская и начал гореть. Водитель не смог остановить машину и выпрыгнул на ходу.
Горящую машину потушили подоспевшие спасатели. Причины ее возгорания установит специалисты.
Напомним, что в ночь на 11 сентября, в Чернигове загорелось общежитие Лицея железнодорожного транспорта. Спасателям пришлось эвакуировать студентов.
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