В субботу, 11 сентября на проспекте Палладина в Киеве на ходу вспыхнул внедорожник. Водителю пришлось на ходу выпрыгивать из машины.

Он получил травмы и был госпитализирован. Видео инцидента разместили в столичных пабликах криминальных новостей.

В полиции Святошинского района сообщили, автомобиль двигался по улице Малинская и начал гореть. Водитель не смог остановить машину и выпрыгнул на ходу.

Горящую машину потушили подоспевшие спасатели. Причины ее возгорания установит специалисты.

Напомним, что в ночь на 11 сентября, в Чернигове загорелось общежитие Лицея железнодорожного транспорта. Спасателям пришлось эвакуировать студентов.