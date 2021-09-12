В Москве на 64 году жизни умер российский актер театра и кино Владимир Яковлев. Об этом сообщает kino-teatr.ru.

Смерть актера наступила еще 27 августа, однако о ней стало известно только сейчас. Обстоятельства кончины не разглашаются.

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. До карьеры актеры он профессионально занимался спортом^ стал мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера спорта по боксу.

Свою первую роль в кино Яковлев сыграл в 1989 году в фильме "Поражение после победы".

Первую главную роль Яковлев исполнил в спортивной драме "Поражение после победы" 1989 года

После этого сыграл еще 170 ролей, в основном персонажей второго плана в сериалах "Карпов", "Меч", "Исповедь содержанки", "Интерны", "След", "Марш Турецкого", "Зверобой" и "Ранетки".

Параллельно Яковлев служил в Малом театре и театре "Модерн".

Напомним, что на днях в США умер актер из кинокомедии "Полицейская академия" Арт Метрано. Ему было 84 года.