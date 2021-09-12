COVID-19 в Украине: за сутки заболели более двух тысяч человек [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За субботу, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавируса. В том числе заболели 236 детей и 35 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С COVID-19 за минувшие сутки госпитализированы - 1257 человек, 22 украинца скончались от осложнений болезни.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 193;
- Черновицкой - 189;
- Харьковской - 182;
- Тернопольской - 173;
- Днепропетровской областях - 172.
Медики предупреждают о том, что COVID-19 становится болезнью невакцинированных".
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