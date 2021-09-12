Возле берегов Японии произошло столкновение рыбацкого судна и грузового корабля. В результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщает издание Republic World.

Страшный инцидент произошел рано утром. Вследствие аварии маленький корабль перевернулся. Во время инцидента на борту судна находились 4 пассажиров.

Отмечается, что происшествие унесло жизни 68-летнего мужчины, а также 71-летний пассажир пропал без вести. Известно, что 12-летний мальчик, который получил травму, спас проходящий рядом корабль. В настоящее время причину страшного происшествия устанавливают правоохранители.

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Кроме того, грузовое судно Sea Bird под флагом Того затонуло в Эгейском море. Сухогруз налетел на скалистый островок Каравиа в юго-западной части Эгейского моря к востоку от полуострова Пелопоннес, Sea Bird шел из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы.

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