До Дня танкіста, що був напередодні, у Приазовському степу провели масштабні маневри українського війська. За легендою навчань, противник напав із моря, і зупинити наступ має наш танковий кулак. За сигналом, у район висунулися кілька танкових підрозділів.

Для танкістів почалися випробування на міцність техніки і швидкість реакцій. За маневрами уважно спостерігає командувач Об'єднаних сил, бойовий генерал Олександр Павлюк.

Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних сил:

З кожної бригади по одному найкращому танковому взводу показали за три дні на що вони здатні, показали все нове, що вони бачать по обороні морського узбережжя. Це теж дуже важливо на даний час в тих умовах, в яких знаходиться Україна.

Танкісти змагаються в різних номінаціях. Здійснюють марш у визначений район, швидко проводять розгортання та займають вогневі позиції для стрільби. Танки проти кораблів.

Михайло Драпатий, заступник командувача Об'єднаних сил:

Прийняття участі в протидесантній обороні - це на сьогоднішній день актуально та ефективно. Нехай бояться. Ви знаєте, танкіст так дасть по зубах, що деякі зуби повилітають.

Ці навчання - повна імітація бою.

Ярослав, навідник танка:

Когда ты выехал и у тебя задание - три постріла, и ты все эти три постріла кладеш в мишень, вот это в танке называется снайперская стрельба.

Екіпажі відпрацьовують вправи - "штани" та "карусель". Ці елементи були перевірені під час бойових дій на сході країни. Степовий ландшафт примушує танкістів діяти у складі невеликих груп із постійною зміною позицій і маневруванням.

Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних сил:

Ці машини постійно вдосконалюються. На багатьох уже поставлені новітні засоби зв'язку, тепловізійні приціли, що дозволяють впевнено нашим машинам діяти як днем, так і вночі і засоби спостереження.

Під час танкової каруселі бойові машини постійно змінюють положення. А вправа "штани" дозволяє вести вогонь по черзі, прикриваючи один одного, зокрема із засідки.

Михайло Драпатий, заступник командувача Об'єднаних сил:

Прийом танкова "карусель" - це коли один із взводів, чи коли один із екіпажів відпрацьовує вогневе ураження по противнику, змінює позицію. Інша машина виходить на визначену позицію та продовжує ведення вогню.

Результат конкурсу: не лише визначення кращого танкового підрозділу сухопутних військ, а й підвищення бойового вишколу особового складу, обмін досвідом ведення бойових дій. Найкращим танковим підрозділом ЗСУ цьогоріч став взвод 93 механізованої бригади. Дев'ять пострілів - дев'ять влучань. Нагороди і грошова премія 45 тисяч гривень.

Євген, командир танкового взводу: