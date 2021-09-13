Литва запровадила обмеження для людей без "паспорта можливостей" [ Редактировать ]
Жорсткі обмеження для людей без так званого "паспорта можливостей" відсьогодні запровадила Литва. Цей документ можуть отримати ті, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або має негативний ПЛР-тест.
Без "ковідного" паспорта заборонено: відвідувати кафе та ресторани всередині, ходити в салони краси, спортклуби. Також не пускатимуть цих людей на великі ринки, у торгові центри.
Тобто, скрізь, де велелюдно та де немає товарів першої необхідності. Дозволено: ходити в продуктові, аптеки, замовляти їжу навинос, отримувати соціальні послуги. При цьому всіх громадян просять дотримуватися запобіжних заходів: носити маски, дезінфікувати руки.
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