Без "ковідного" паспорта заборонено: відвідувати кафе та ресторани всередині, ходити в салони краси, спортклуби.

Жорсткі обмеження для людей без так званого "паспорта можливостей" відсьогодні запровадила Литва. Цей документ можуть отримати ті, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або має негативний ПЛР-тест.

Без "ковідного" паспорта заборонено: відвідувати кафе та ресторани всередині, ходити в салони краси, спортклуби. Також не пускатимуть цих людей на великі ринки, у торгові центри.

Тобто, скрізь, де велелюдно та де немає товарів першої необхідності. Дозволено: ходити в продуктові, аптеки, замовляти їжу навинос, отримувати соціальні послуги. При цьому всіх громадян просять дотримуватися запобіжних заходів: носити маски, дезінфікувати руки.