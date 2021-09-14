Стихійні лиха у США: насувається новий тропічний шторм [ Редактировать ]
На США насувається новий тропічний шторм - Ніколас. Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана. Синоптики попередили про загрозу серйозних повеней, тож місцева влада заходилася зміцнювати берегову лінію та вживати протипаводкових заходів.
При цьому регіон ще не оговтався від нищівного урагану Айда, який став одним із найсильніших у США з 2005-го року. Стихія забрала життя 71-єї людини.
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На американские штаты Техас и Луизиана надвигается новый тропический шторм
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