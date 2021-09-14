Украинские сотрудники пограничной службы совместно с молдавскими коллегами задержали группу контрабандистов, которые занимались незаконной перевозкой товаров с помощью самолета. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

Воздушное судно Ан-2 было поймано возле населенного пункта Грозница Бричанского района, который находится в республике Молдова. Также была задержана группа лиц на автомобиле, которые занимались обслуживанием самолета.

Фото: ГПСУ

Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью... Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками за почти десять километров от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине населенного пункта Грозница, Бричанского района (Республика Молдова) обнаружено АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолет.

Отмечается, что в ходе операции были задержаны трое подозреваемых, двое из который граждане Украины, жители Киева, и один гражданин Республики Беларусь. У них изъяли средства навигации. В настоящее время международная группа правоохранителей занимается расследованием дела.

Фото: ГПСУ

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Кроме того, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. Для этого злоумышленники собирались подкупить сотрудника Госпогранслужбы. Во время оперативных мероприятий были задержаны 4 человека, грузовик ЗИЛ, а также изъяты 193 пасти сигарет без акцизных марок.

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