Украинская власть и подконтрольные ей национал-радикальные силы продолжают давление на председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и травлю оппозиционного политика. Вчера, 13 сентября 2021 года, "профессиональные протестующие" пришли к дому Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом из-за грязных и лживых обвинений.

Вандалы, напавшие на дом Виктора Медведчука, забрасывали здание фаерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу. Начало очередного витка давления на оппозиционного политика, проводимое «под чутким руководством» Службы безопасности Украины, несомненно, связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное преследование и политические репрессии со стороны власти, продолжит борьбу за Мир, Законность и Справедливость, за права украинского народа.

"Украинская власть сегодня судит не меня, власть судит многомиллионную "небандеровскую" Украину, и судят ее те, кто делает из нашей страны "анти-Россию". Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются. Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была. Это преступная политика, а потому не стоит искать правосудия у преступников, которые наживаются на войне и нищете народа. Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему", ‒ считает Медведчук.

Политик обратился к украинцам с призывом: "Если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны Мир, Закон и Справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей. Никакой заморский специалист не положит этому конец, только мы, граждане Украины, способны навести порядок в нашей стране. Эта власть доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость. Мы должны создать условия, чтобы никогда подобные люди не управляли нашей страной. Мы все должны объединиться для спасения страны от этой обанкротившейся преступной власти! Вместе мы обязательно победим!"

Виктор Медведчук прокомментировал нападение на его дом, сказав: "Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство".