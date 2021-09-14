Касается каждого: крупнейший банк Украины поднял проценты по кредитам с 36% до 96% [ Редактировать ]
Источник: Reuters
"ПриватБанк" предложил клиентам новые договоры и условия по кредитным карточкам. Об этом сообщил в своем Facebook экономист Михаил Кухар.
Сегодня ("ПриватБанк" - ред.) предложил новый стандартный договор по кредитным карточкам: 60% годовых в гривне и +36% за просрочку. Нет, это не только мне. Судя по "типовому" тексту, в которых речь шла еще о восьми типах платежных карт, которыми я не пользуюсь, это изменение условий по всем кредитным карточкам "Привата", для всех клиентов.
Экономист предполагает, что рост процентных ставок по кредитам вызван "разгоном" инфляции в Украине.
Да, инфляция действительно в этому году выросла с 2,7% до более 10%, по данным Нацбанка. Является ли это достаточным основанием для того, чтобы поднимать ставки по карточкам с 36% до 96% - судите сами.
Публикацию Кухара прокомментировал пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.
Обратите внимание - это не ставка по стандартному кредитному лимиту. 60% годовых - это ставка после 180 дня просрочки по кредитным картам согласно ч. 2 ст. 625 ЦК Украины, а 36% годовых - ставка за несанкционированный овердрафт по валютным картам.
Напомним, что в конце июля "ПриватБанк" разрешил денежные переводы по номеру телефона, а в июне в разы поднял комиссию за перевод средств с помощью "Приват24".
по теме
Ипотека в Украине остается тяжелым и рискованным делом. Позволить ее себе могут только представители среднего класса, а переплатить придется едва ли не полцены. В 2021 году кредитные ставки в гривне составляют 13,4% на вторичном рынке и 15,7% - на первичном - 15,7%
С 1:00 до 6:00 4 сентября банк приостановит проведение транзакций по карточкам и работу Приват24. Во время технологической паузы временно не будут работать LiqPay, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка
Этот вопрос станет следующим кейсом
Сейчас финмониторинг не распространяется на перевод наличных на сумму 4999 грн и меньше и при отсутствии связи между этой транзакцией и другой, которые в сумме превышают 5000 грн. При этом перевод на 1 грн больше (5000 грн) обязывает клиента идентифицировать себя для банка, говорится в пояснительной записке.
"Укрэксимбанк" получит от американского Ex-Im Bank три миллиарда долларов на развитие