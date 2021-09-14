Жилье в кредит: как взять ипотеку в Украине и сколько это стоит

Ипотека в Украине остается тяжелым и рискованным делом. Позволить ее себе могут только представители среднего класса, а переплатить придется едва ли не полцены. В 2021 году кредитные ставки в гривне составляют 13,4% на вторичном рынке и 15,7% - на первичном - 15,7%