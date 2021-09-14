Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,46 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 31,4627 гривен за евро (+0,0155 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 31,4472 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения в течение семи дней подряд.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.