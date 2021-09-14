Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение восьми автомобилей.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 286-1 УК Украины", - добавили в столичной прокуратуре.

Отметим, что части 2 статьи 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

Читайте также, во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая, шофер не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось.

Кроме того, в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля. Водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

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