Стало известно известно, кто погиб в результате теракта в Днепре (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В результате взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Днепре погибли пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Об этом сообщает Днепропетровский облсовет.
Полиции удалось установить их личности по документам, обнаруженным на месте происшествия.
Дарья Гречищева и Алексей Кавлак
Напомним, что взрыв в автомобиле Nissan Primera на улице Богдана Хмельницкого в Днепре произошел около 9:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщали "Подробности", взрыв автомобиля полиция квалифицировала как террористический акт (ст. 258 УКУ).
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В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека
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