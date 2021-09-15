Взрыв в Днепре произошел около 9:00 Источник: Национальная полиция Украины

В результате взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Днепре погибли пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Об этом сообщает Днепропетровский облсовет.

Полиции удалось установить их личности по документам, обнаруженным на месте происшествия.

Дарья Гречищева и Алексей Кавлак

Напомним, что взрыв в автомобиле Nissan Primera на улице Богдана Хмельницкого в Днепре произошел около 9:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали "Подробности", взрыв автомобиля полиция квалифицировала как террористический акт (ст. 258 УКУ).