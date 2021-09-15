Франція закликала Малі відмовитися від послуг "вагнерівців" [ Редактировать ]
Франція закликала Малі відмовитися від послуг "вагнерівців". Раніше з'явилася інформація, що місцева хунта хоче найняти бойовиків з приватної військової компанії "Вагнер" - нібито задля безпеки керівництва та підготовки армійців.
Франція, яка тримає військовий контингент у Малі, пригрозила вивести його, щойно в країні з'являться російські найманці. Мовляв, поява "вагнерівців" зашкодить боротьбі із джихадистами, яку провадять французи у регіоні.
Раніше бойовики "Вагнера" вже відзначилися військовими злочинами на сході України та в Сирії. На африканському континенті "вагнерівці" нині найбільше орудують у Центральноафриканській республіці.
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