За минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.

Отмечается, что за сутки одну дозу препарата получили 68 806 человек, а две дозы - 49 980 украинцев. Известно, что для иммунизации украинцев были задействованы 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов вакцинации, а также 321 центр вакцинации.

Читайте также, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. У МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

Кроме того, в Мариуполе в ближайшие дни утилизируют 1 тысячу доз вакцины от коронавируса Moderna. У препарата срок годности истечет 16 сентября, некоторые жители города при вакцинации первой дозой указали неправильный номер телефона, в связи с этим медучреждения не могут связаться с ними.

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