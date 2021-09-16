Сьогодні зранку під вогонь ворожих мінометів двічі потрапив населений пункт Щастя на Луганщині. Було поранено мирного жителя - повідомили у штабі ООС. Також пошкоджено адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок.

Минулої доби на фронті було три ворожих обстріли. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. В напрямку Південного ворог бив із гранатометів. А позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат.