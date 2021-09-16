Щастя обстріляв ворог: було пораненого мирного жителя [ Редактировать ]
Сьогодні зранку під вогонь ворожих мінометів двічі потрапив населений пункт Щастя на Луганщині. Було поранено мирного жителя - повідомили у штабі ООС. Також пошкоджено адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок.
Минулої доби на фронті було три ворожих обстріли. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. В напрямку Південного ворог бив із гранатометів. А позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат.
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По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Це командир механізованого відділення Дем'ян Данилів із Львівщини, йому було 24.
Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки.