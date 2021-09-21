На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ [ Редактировать ]
За сутки на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, велся огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка. Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм. В направлении Новоалександровка противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
В Широкино противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Каменки применил запрещенные "минскими"договоренностями минометы 120 калибра.
Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь. Бойца отправили в госпиталь. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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