На территории Украины 82% умерших от коронавирусной инфекции являются людьми, старше 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, с начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 54 919 человек, из которых 44 940 являются пожилыми. Столь страшная статистика связанна с тем, что люди, возрастом от 60 лет, в большинстве входят в группу риска и являются уязвимыми к болезни.

82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава.

Отмечается, что в настоящее время на территории Полтавской области подходит к финальной стадии пилотный проект мобилизации на иммунизацию от коронавируса старшего населения.

Читайте также, на территории Украины уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией превышен в 22 областях. наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Луганской областях, а также в Киеве.

Кроме того, на территории Украины со средины сентября 2021 года упали темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. За неделю в стране от коронавируса привили 745 904 человека, первую дозу получили почти 400 тысяч человек, двумя дозами иммунизировали более 348 тысяч граждан.

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