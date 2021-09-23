Кримінальні розбірки у центрі Черкас. У поліції нашим кореспондентам надали відео з камер спостереження нападу на кримінального авторитета Михайла Козлова.

Той саме перебував у кав'ярні, як туди увірвались кілька невідомих у балаклавах і чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападники з автомата розстріляли Козлова й втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли - дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному з пляжів.