У кав’ярні Черкас невідомі здійснили напад на кримінального авторитета [ Редактировать ]
Кримінальні розбірки у центрі Черкас. У поліції нашим кореспондентам надали відео з камер спостереження нападу на кримінального авторитета Михайла Козлова.
Той саме перебував у кав'ярні, як туди увірвались кілька невідомих у балаклавах і чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападники з автомата розстріляли Козлова й втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли - дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному з пляжів.
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Кримінальні розбірки у центрі Черкас. Близько десятої ранку в кав'ярні біля обласної адміністрації розстріляли чоловіка. Охоронці намагалися доправити його в лікарню, але не встигли - дорогою той помер.
Один з учасників стрілянини зазнав поранень. Дорогою до лікарні він помер, так і не отямившись.
Преступление было совершено около 10:00 в помещении кафе "Львівська майстерня шоколаду". Жертвой убийцы стал Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г. р., - лидер ОПГ "Козлова".
Близько десятої ранку пролунали автоматні черги в кав'ярні неподалік будівлі обласної адміністрації. Один з учасників стрілянини зазнав поранень, приватним автомобілем його доправили до лікарні.