Кілька акцій протесту відбувались сьогодні під стінами парламенту

Зі штовханиною, затриманням і перекритими дорогами. Під парламентом сьогодні зібралися одразу кілька мітингів із різними вимогами до нардепів. Не минулося без конфліктів. Чого вимагали пікетувальники? Розкаже Даніїл Снісар.

Від ранку рух по Грушевського ускладнений - узбіччя вулиці заставлене автівками власників так званих "євроблях". Вимагають - спростити процедуру розмитнення транспорту на іноземних номерах. Навпроти парламенту свою протестну акцію влаштували ФОПівці. Пікет розпочався із затримання Сергія Доротича, лідера руху SaveФОП, коли той намагався "прорватися" до Верховної Ради через кордон правоохоронців.

Я вимагаю пояснень. На якій підставі мене затримано?

Після кількох годин у відділку Доротич повернувся під стіни парламенту. А там - знову штовханина між ФОПівцями та правоохоронцями.

Вимоги підприємців незмінні - це скасування обов'язкових касових апаратів та ухвалення законів про спрощену систему оподаткування.

Ми всі тут стоїмо за себе, щоб ми могли працювати.

Найчисленніша акція протесту в цей час тривала на площі Конституції. Сюди зійшлися тисячі прихильників опозиції, щоб нагадати владі про невиконані передвиборчі обіцянки.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мира на Донбассе нет, цены растут, социальные выплаты снижаются, пенсии маленькие. То есть что надо сделать, чтобы люди не критиковали? Давайте давить оппозицию. Давайте закрывать каналы, давайте преследовать народных депутатов, которые говорят правду. И единственная фракция, которая борется последовательно за мир, которая отстаивает интересы людей - это наша фракция.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні тисячі українців прийшли сюди, до найвищого законодавчого органу, з єдиною вимогою - з вимогою зупинити знищення країни. З вимогою, зупинити бідність, з вимогою зупинити війну і політичні репресії.

А ще - переглянути бюджет на наступний рік. В опозиції до нього - чимало запитань. Вимагають, зокрема - збільшити виплати для малозахищених українців.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Этот бюджет - это их приговор. Приговор, который они выписали себе. Наша команда сегодня едина в том, чтобы победить. Победить сегодня бедность, нищету и неадекватную власть.

Учасники сьогоднішнього мітингу заявили про готовність - щотижня збиратися під стінами Верховної Ради, якщо чиновники їхніх вимог не виконають.