Amazon Kindle обзавелся долгожданным портом USB-C [ Редактировать ]
Источник: Gizchina
Электронная книга Amazon Kindle является самым популярным в мире по нескольким причинам: небольшая, простая и доступная. Возможно у нее нет большого количества функций, но она достаточно хороша, чтобы выполнять свою работу.
Amazon только что анонсировала новое поколение Kindle Paperwhite с большим экраном, новым интерфейсом и долгожданным портом USB Type C.
Amazon Kindle USB-C
Kindle Paperwhite ($140), Kindle Paperwhite Kids ($160) и Kindle Paperwhite Signature Edition ($190) имеют один и тот же базовый дизайн: 6,8-дюймовый дисплей (по сравнению с 6 дюймов на предыдущих моделях), защиту от воды IPX8 и более продолжительный срок службы аккумулятора до 10 недель.
В новом Kindle Paperwhites появилась более быстрая анимация перелистывания страниц, которая на 20% быстрее, чем раньше.
Плотность пикселей на их экранах остается прежней – 300 пикселей на дюйм, но дисплеи стали на 10% ярче и обладают регулируемой цветовой температурой, которая варьируется от холодного белого до более теплых желтых или янтарных тонов.
Но самое большое изменение — это то, чего пользователи ждали последние несколько лет. Новый Kindle Paperwhites обзавелся портами USB-C. Благодаря этому порту новые "читалки" заряжаются за 2,5 часа с помощью адаптера питания мощностью 9 Вт.
Стандартный Kindle Paperwhite будет иметь на борту 8 ГБ встроенной памяти. Если нужно больше, то Kindle Paperwhite Signature Edition предложит 32 ГБ базового хранилища, а также датчик внешней освещенности, который автоматически регулирует самую яркую из его экрана, и встроенную беспроводную зарядку Qi.
И Kindle Paperwhite, и Paperwhite Signature Edition также получили обновленный интерфейс, который, по словам Amazon, стал "интуитивно понятным и совершает переключение между домашним экраном, библиотекой и текущей книгой, быстрее и проще, чем раньше".
И, как и в предыдущих моделях, новинка поддерживает поддержку аудиокниг Audible (со встроенным Bluetooth для подключения к беспроводным наушникам или динамикам), Whispersync, Word Wise и многого другого.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi представила электронную книгу InkPalm 5. Также в этом году PocketBook выпустили электронную книгу с "самым цветным" экраном.
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