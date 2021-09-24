В Карпатах свирепствует ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах сейчас ограничена. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского спасательного отряда.

Таким образом, по состоянию на утро, 24 сентября 2021 года, на одной из самых высоких горных вершин украинских Карпат "Поп Иван Черногорский" температура воздуха составляет 0 градусов, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/сек.

Отмечается, что спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.

Читайте также, в Украине температура воздуха опустилась до 0 градусов. Такое снижение было зафиксировано в Карпатах, В частности, спад температуры обнаружили на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Кроме того, на выходных в Украине потеплеет. Воздух прогреется до +23 градусов. Северные, центральные и восточные области, а также Херсонскую область и Крым накроют дожди, в субботу воздух в Украине начнет прогреваться, в страну придет потепление.

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