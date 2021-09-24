Тарифы на отопление, газ и электричество: что будет с ценами [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готова к отопительному сезону, а тарифы на коммунальные услуги расти не будут.
По тарифной политике...По инициативе президента правительство разработало четкий план, который предусматривает 5 просчитанных шагов.
План Кабмина предусматривает:
1. Тарифы на газ для населения неизменны
В мае в Украине запустили годовой продукт, который предусматривает цену меньше 8 грн за куб.м, цена не меняется весь отопительный сезон.
2. Тарифы на тепло и горячую воду неизменны
Шмыгаль отметил, что эти тарифы устанавливают местные власти.
Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, эта цена не будет увеличиваться. У местных руководителя нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду.
Уже 70% ТКЭ заключили трехлетний контракт, правительство работает над вопросом компенсации ТКЭ разницы в тарифах. более 300 млрд гривен будут перечислены ТКЭ на это.
3. Кабмин снизил тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств - с 1 октября тариф составит 1,44 грн для тех, кто потребляет менее 250 кВт в месяц. Для тех, кто потребляет больше - тариф останется без изменений. Тарифы на электроотопление также расти не будут.
4. Правительство предложило дополнительно в этом году выделить 12 млрд гривен на субсидии, все кто нуждается субсидиях, их получает.
Никакой задолженности по субсидиям нет.
5. Украина готова к отопительному сезону, техническая готовность регионов уже более 90%, а запасы газа в хранилищах превысили 18,5 млрд куб. м.
Ранее мы писали о том, что глава "Нафтогаза" пожаловался, что Украина импортирует газ по "очень высокой цене". Несмотря на заоблачные цены, энергетическая безопасность страны и подготовка к отопительному сезону является приоритетом.
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