Коронавирус "зверствует" в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 8267 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 387 750 зараженных COVID-19. При этом выздоровели 2 243 209 человек (2821 - за минувшие сутки), еще 55 557 инфицированных умерли (133 - за минувшие сутки). За минувшие 24 часа в больницы страны госпитализировали 2035 украинцев.
Отмечается, что наибольшее количество зараженных находится в Харьковской области (929), Днепропетровской области (751), Львовской области (677), Запорожской области (556) и Донецкой области (503). Известно, что За минувшие сутки на коронавирус протестировано: 39 360 человек методом ПЦР, 10 699 человек методом ИФА и 29 020 - экспресс-тестами.
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Кроме того, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.
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