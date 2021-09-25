"Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения. Таким образом, состав №118/117, сообщением "Чернигов-Черновцы", с понедельника будет курсировать объездным путем – через Тернополь и Залещики. Поезд теперь не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

Отмечается, что поезд №118/117 не покинет железнодорожный вокзал "Черновцы" 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Известно, что из города можно будет выехать на поезде №8/7 "Черновцы-Киев". К нему 27 сентября добавят дополнительные вагоны. Из Тернополя и Залещиков в Киев, Чернигов или Черновцы можно будет добраться поездом №118/117, который начнет ехать по объездному маршруту.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области происходят массовые задержки поездов на несколько часов. Состав отправится со станции "Мамалыга" после того, как к нему подвезут пассажиров на автобусе, время задержки обратного поезда также составляет почти 2 часа.

Кроме того, в Украине ряд поездов задерживается из-за сложных погодных условий и технических перебоев. Составы продолжа путь после восстановления нормальных погодных условий.

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