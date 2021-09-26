На Донбассе в воскресенье, 26 сентября, двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС. Инцидент произошел в зоне ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".

Ранения одного из бойцов оказались несовместимы с жизнью, а второй получил осколочные ранения. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

В штабе сообщают, что с начала суток на фронте было зафиксировано три вражеских обстрела: возле Лебединского, Марьинки и Нью-Йорка.

Вчера, 25 сентября, в районе Марьинки был ранен украинский военный, его состояние - удовлетворительное.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.