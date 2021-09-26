"ОПЗЖ за такий закон голосувати не буде": Юрій Павленко про законопроект 5600 [ Редактировать ]
Партія "Опозиційна платформа - За життя" не буде голосувати за законопроект №5600 (зміни до податкового кодексу - ред.), який суттєво підвищує податкове навантаження і на бізнес, і на громадян. Про це ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "ОПЗЖ" Юрій Павленко.
"Опозиційна платформа - За життя" за такий закон голосувати не буде. Я вам нагадаю, що коли він вносився, він називався "антиолігархічний", так його представляла влада. Але перед другим читанням від них уже не почуєш "антиолігархічний". Тому що "слуги народу" дуже довго працювали перед другим читанням, і тому всі статті, які стосувалися великого бізнесу і олігархів, вони вилучені. Залишилися лише ті статі, які накладають додаткові податкові зобовязання, обкладають додатковим "оброком" малий і середній бізнес, громадян. Громадян, які, мають наприклад, земельну ділянку сільськогосподарську. Тобто влада вирішила закривати дірки в бюджеті за рахунок не олігархів, а знову ж таки громадян. І цинічно звучить, коли наприклад стаття, про збільшення заробітної плати вчителів залежить від цього законну. Тобто будуть забирати у сільського вчителя додатковими податками, якщо у нього є десять соток землі, а потім частину цих коштів, які у нього заберуть, можливо, йому дадуть як надбавку до зарплати. Ми за такі цинічні закони в принципі голосувати не будемо.
Юрій Павленко повідомив, що "Опозиційна платформа - За життя" підготувала свої пропозиції щодо того, за рахунок чого можна збільшити дохідну частину бюджету, а відповідно і заробітні плати для вчителів, лікарів, а також пенсії. Політик нагадав, що в бюджеті-2022 передбачене досить скромне зростання мінімальної зарплати (лише на 200 грн, до 6,7 тис.) і пенсій.
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