Усик вернулся в Украину [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 27 сентября, украинский боксер, новый чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь он дал пресс-конференцию.
Боксер прилетел из Лондона в Киев в 00:35. В терминале его ждали родные, фанаты и десятки журналистов.
Усик вернулся домой без чемпионских поясов, поскольку на них наносят имена, дату и место боя. Ориентировочно работы займут около трех недель.
Боксер заявил, что может наконец "выдохнуть" и "покушать той еды, которую не разрешали кушать".
Самым напряженным раундом в бою с Энтони Джошуа, по его словам, был третий, а гопак станцевал уже на эмоциях, поскольку был совсем обессилен.
Как сообщали "Подробности", Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который в ночь на 26 сентября состоялся на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 115-113, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько Усик и Джошуа заработают за бой.
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