Под Киевом на рыбалке погиб подросток (фото) [ Редактировать ]
Источник: Вартові Еспресо
В Киевской области погиб подросток, который рыбачил возле высоковольтных линий. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Два несовершеннолетних парня пришли на пешеходный мост через Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.
16-летний житель столицы забрасывал телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач, получил при этом удар током.
Прохожие пытались оказать пострадавшему парню первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировала смерть подростка.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, что в начале сентября под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана.
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