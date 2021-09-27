В Киевской области погиб подросток, который рыбачил возле высоковольтных линий. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Два несовершеннолетних парня пришли на пешеходный мост через Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

16-летний житель столицы забрасывал телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач, получил при этом удар током.

Прохожие пытались оказать пострадавшему парню первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировала смерть подростка.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в начале сентября под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана.