Под Николаевом произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека [ Редактировать ]
В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, еще 7 человек пострадали.
ДТП произошло вчера вечером на автодороге Снигиревка-Калиновка перед с. Широкое. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом.
В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, а также 15-летний подросток, погибли на месте происшествия.
Еще семеро пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что водители грузовиков не пострадали.
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Кроме того, на столичном проспекте Валерия Лобановского автомобиль влетел в остановку пассажирского транспорта. Водитель Chevrolet не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
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