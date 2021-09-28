Чотири області України отримають додаткові камери автофіксації ПДР [ Редактировать ]
Ще 20 камер автофіксації порушень ПДР встановлять сьогодні в Україні. Відеонагляд працюватиме у чотирьох областях - Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській.
З 10 вересня така техніка діє на дорогах Полтавщини, а також у Кременчуці, Миколаєві, Полтаві, Харкові та Чернівцях. Нагадаю, встановлювати камери автофіксації почали торік у червні. Карту розміщення цих комплексів можна знайти на сайті МВС.
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