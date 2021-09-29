Автору хита "I Believe I Can Fly" Ар Келли грозит пожизненный срок (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Usa Today
R&B-музыканта и автора хита "I Believe I Can Fly" Ар Келли (настоящее имя Роберт Келли) суд в Нью-Йорке признал виновным в сексуальной эксплуатации женщин и девочек-подростков. Ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.
R. Kelly стал известен как исполнитель и автор R&B-песен в 1990-х. Его альбомы шесть раз возглавляли список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов по версии журнала Billboard. Один из самых известных хитов Ар Келли - "I Believe I Can Fly". В 1998 году песня принесла ему три премии "Грэмми", а в 2004-м журнал Rolling Stone включил ее в список "500 величайших песен всех времен".
Первый уголовный процесс в отношении музыканта был связан с делом о детской порнографии. В 2002 году R. Kelly обвинили в том, что он записал на видео, как занимается сексом с 14-летней девочкой и мочится на нее. Дело дошло до суда, певца обвиняли в детской порнографии, но предполагаемая жертва и ее родители отказались от показаний, и певца оправдали.
В 2017 году издание BuzzFeed опубликовало расследование, где утверждалось, что R. Kelly живет сразу с шестью женщинами, которые являются практически его секс-рабынями. В 2019-м вышел документальный сериал "Surviving R. Kelly", в котором несколько женщин обвинили музыканта в насилии над ними.
Певец Ар Келли во время концерта в Маями, 2013 год
Второй судебный процесс над Ар Келли должен был начаться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отложили до августа 2021-го. Певцу предъявили обвинения по девяти пунктам: одному пункту о рэкете и восьми пунктам о торговле людьми.
В основу обвинения легли несколько видео- и аудиозаписей, на одной из которых человек с голосом, похожим на голос Ар Келли, угрожает или наказывает женщин, а также письма, которые секс-партнерши певца писали по его требованию. Против певца дали показания шесть потерпевших.
Оказалось, что Ар Келли женился на певице Алии (погибла в авиакатастрофе в 2001 году), когда той было 15 лет, опасаясь, что она беременна.
Другие женщины сообщили о сексуальном насилии, жестоком обращении и системе ограничений, которые установил певец. В частности, Ар Келли требовал, чтобы его называли "папочкой" и спрашивали разрешения, чтобы выйти в туалет. Провинившихся музыкант жестоко наказывал: от порки до принуждения к поеданию фекалий.
Jerhonda Pace says she had an underage sexual relationship with R. Kelly at 16; now she’s telling her story. https://t.co/xN7ZIPdglv pic.twitter.com/bXzVbYjs0A— BuzzFeed Culture (@reader) August 22, 2017
Сам певец в ходе процесса отказался выступать в свою защиту и виновным себя не признал. Адвокаты Ар Келли пытались выставить свидетелей обвинения лжецами, одержимыми фанатами и охотниками за его деньгами.
27 сентября суд присяжных решил, что вина музыканта доказана. Теперь Ар Келли грозит пожизненное заключение, приговор певцу вынесут 4 мая 2022 года.
Напомним, что звезду сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк посадили на три года за вербовку в секс-культ.
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