В Киеве пассажир такси убил пьяного незнакомца, который цеплялся к работнику автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на АЗС на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Оператор автозаправочной станции рассказал, что когда он заправлял автомобиль такси, в нему начал приставать пьяный прохожий.

Чтобы защитить работника АЗС от выпившего агрессора, из такси вышел пассажир. Сначала он попытался успокоить прохожего, однако разговор быстро перерос в конфликт.

Пассажир такси пнул противника в живот и три раза по голове. Тот упал на землю, а победитель схватки сел в такси и уехал. Через некоторое время он вернулся, и поняв, что мужчина находится в глубоком нокауте, вызвал "скорую".

Врачи констатировали смерть мужчины и вызвали полицию, которая задержала подозреваемого на месте происшествия. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Его будут судить за "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" (ч. 2 ст. 121 УКУ). За содеянное парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что на днях в Киеве парень застрелил мужчину во время ссоры на улице.