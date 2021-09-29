Цеплялся к заправщику: в Киеве пассажир такси тремя ударами убил пьяного мужчину (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве пассажир такси убил пьяного незнакомца, который цеплялся к работнику автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
В полицию от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на АЗС на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.
Оператор автозаправочной станции рассказал, что когда он заправлял автомобиль такси, в нему начал приставать пьяный прохожий.
Чтобы защитить работника АЗС от выпившего агрессора, из такси вышел пассажир. Сначала он попытался успокоить прохожего, однако разговор быстро перерос в конфликт.
Пассажир такси пнул противника в живот и три раза по голове. Тот упал на землю, а победитель схватки сел в такси и уехал. Через некоторое время он вернулся, и поняв, что мужчина находится в глубоком нокауте, вызвал "скорую".
Врачи констатировали смерть мужчины и вызвали полицию, которая задержала подозреваемого на месте происшествия. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Его будут судить за "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" (ч. 2 ст. 121 УКУ). За содеянное парню грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что на днях в Киеве парень застрелил мужчину во время ссоры на улице.
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