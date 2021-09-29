Группа "Метинвест" инвестирует в улучшение социальной инфраструктуры городов, в которых осуществляет свою деятельность. Об этом говорится в исследовании ГМК-Центр "Долгий путь за короткое время. Вклад группы "Метинвест" в экономическое и социальное развитие Украины".

По данным издания, в 2017-2019 гг. за счет "Метинвеста" отремонтировано 56 тыс. кв. м дорог, в 2019 году - 55 многоквартирных домов.

Также одним из ключевых приоритетов в области развития является здравоохранение. В частности, в 2017-2019 гг. за счет "Метинвеста" отремонтировано 37 медицинских учреждений, приобретено 197 единиц медоборудования.

За 2020 год инвестиции "Метинвеста" по направлению здравоохранения составили $6,5 млн. Группа обеспечивает медицинские учреждения оборудованием и кислородом, что является крайне необходимым на фоне коронавирусной пандемии. В рамках благотворительных инициатив акционеров "Метинвест" предоставил больницам по всей Украине экспресс-тесты на COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Также "Метинвест" поддерживает проведение культурных и спортивных мероприятий. При поддержке группы в 2017-2019 гг. проведено 282 события. "Преодоление пандемии COVID-19 позволит в будущем расширять это направление деятельности", - отметило издание.