Поезда между странами начнут курсировать с 1 октября Источник: Укрзализныця

Польша в ближайшее время возобновит железнодорожное сообщение с нашим государством. Как сообщает портал InPoland, премьер-министр Польши подписал проект распоряжения, согласно которому запрет на открытие международного железнодорожного сообщения действует лишь между Польшей и Беларусью.

Также документ предусматривает продление картинных ограничений до 31 октября и разъясняет моменты, связанные с COVID-сертификатами.

Издание URM пишет, что железнодорожное сообщение межу странами, приостановленное в ночь с 14 на 15 марта, возобновят с 1 октября 2021 года.

До пандемии коронавируса между Польшей и Украиной курсировали следующие поезда:

скоростные №705/716 и 715/706 Киев-Перемышль;

№36 Одесса-Перемышль;

№67 Киев-Варшава;

№51 Львов-Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Напомним, что с 1 июля Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

Ранее "Подробности" писали о том, что Украина запустила первый контейнерный поезд в Китай.