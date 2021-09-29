Польша возобновляет железнодорожное сообщение с Украиной [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
Польша в ближайшее время возобновит железнодорожное сообщение с нашим государством. Как сообщает портал InPoland, премьер-министр Польши подписал проект распоряжения, согласно которому запрет на открытие международного железнодорожного сообщения действует лишь между Польшей и Беларусью.
Также документ предусматривает продление картинных ограничений до 31 октября и разъясняет моменты, связанные с COVID-сертификатами.
Издание URM пишет, что железнодорожное сообщение межу странами, приостановленное в ночь с 14 на 15 марта, возобновят с 1 октября 2021 года.
До пандемии коронавируса между Польшей и Украиной курсировали следующие поезда:
- скоростные №705/716 и 715/706 Киев-Перемышль;
- №36 Одесса-Перемышль;
- №67 Киев-Варшава;
- №51 Львов-Вроцлав;
- беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.
Напомним, что с 1 июля Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.
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