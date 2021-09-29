Amazon представила домашнего робота (видео) [ Редактировать ]
Источник: Amazon
Американская компания Amazon анонсировала выпуск домашнего робота-помощника на колесах Astro. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Робот может выполнять задания, характерные для умных колонок с экраном. При этом он может перемещаться по дому, сканировать и запоминать его комнаты. Робот оснащен 10-дюймовым экраном с камерой для видеозвонков, закрепленным на шарнире с моторами, а также камерой-перископом на 12 Мп.
В корпусе робота от Amazon есть ниша для перевозки вещей массой до 2 кг. В нее встроена зарядка USB-C, которую можно использовать для подключения аксессуаров.
В отсутствие хозяев Astro превращается в систему видеонаблюдения за домом. Хозяин может задать точки, которые Astro будет проезжать по команде, а также помечать комнаты как запретные для посещения.
Amazon Astro будет продаваться в США только по приглашениям по цене $999. Позже цена будет повышена до $1499.
Владельцам Astro будут предлагаться две подписки:
- Ring Protect Pro (от $20 в месяц) позволяет задавать маршруты патрулирования, включать сирену, вызывать экстренные службы по громкой связи и сохранять результаты видеонаблюдения. Первые модели Amazon Astro будут поставляться с подпиской на полгода Ring Protect Pro.
- Alexa Together ($19 в месяц или $199 в год) предназначен для ухода за пожилыми людьми и общения с ними. В этом режиме робот сможет определять, когда человек упал, и при необходимости сможет вызывать экстренные службы.
Напомним, что год назад Amazon представил охранный дрон для дома Always Home Cam.
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