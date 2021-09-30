Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку из-за состояния здоровья. О намерении уйти с поста городского головы он заявил во время сессии городского совета.

Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований.

Буряк добавил, что из города уезжать не собирается и продолжит участвовать в политике и в жизни родного Запорожья. На внеочередной сессии горсовета, которую провели 29 сентября, депутаты приняли отставку мэра. До выборов его будет замещать секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Владимир Буряк руководил областным центром почти шесть лет. 25 октября 2020 года он был избран мэром Запорожья на второй срок.

До прихода в политику Буряк работал на металлургическом комбинате "Запорожсталь". Прошел карьерный путь от инженера-металлурга до директора по инжинирингу и главного инженера "Запорожстали". Уволился с завода в 2015 году, когда его избрали мэром города.

Напомним, что в середине августа в Запорожском горсовете и райадминистрациях прошли обыски в рамках дела о растрате имущества.