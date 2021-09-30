Во французских школах приняли решение провести эксперимент, в ходе которого классы, где учителя либо же ученики которые заразились коронавирусом, не будут уходить на карантин. Об этом сообщает пресс-служба The Local.

Столь смелое исследование будет проведено в начальных классах учреждений образования. В настоящее время на территории страны разрешена иммунизация детей с 12 лет.

Отмечается, что в случае положительного теста на COVID-19 анализ на наличие коронавируса должны сдать все ученики. Тех, у кого обнаружат коронавирус, все же отправят домой на дистанционное обучение, после чего класс будут тестировать на инфекцию.

Читайте также, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

Кроме того, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит глобальные поставки, скоро вакцинация, как считает Бансель, будет доступна даже для младенцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.