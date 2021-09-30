Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч. Однако их должны проводить не в Минске. Об этом сообщил глава представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

Он отметил, что с марта 2020 года консультации ТКГ проходят в формате видеоконференции.

"То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске нет.

"Единственная наша позиция - должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

Ранее в ТКГ заявили, что Россия пытается заблокировать обмен пленными.