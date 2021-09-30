Оппозиция во время бюджетного процесса будет настаивать на полноценном финансировании медицины и обеспечении медиков своевременной выплатой зарплат и надбавок. Об этом заявил во время встречи с коллективом Киевской областной больницы №2 Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Уже сейчас видим, что недофинансирование почти 50 млрд. Это то, что надо добавить и за что мы будем бороться. Направление денег на медицину, особенно когда ожидается обострение ситуации с ковидом - это основная задача, и она должна быть решена", - заявил парламентарий.

Юрий Бойко отметил, что не менее остро стоит вопрос с задолженностью перед медиками по зарплате и надбавкам, которая с начала года выросла почти в 4 раза.

"Темпы наращивания зарплатных долгов в сфере здравоохранения бьют все рекорды. Только за август они выросли на 21%, а с начала года на 373% или почти в 4 раза", - заявил политик.

Он отметил, что во время пандемии медработникам в каждой стране уделяется особое внимание со стороны правительства и высших руководителей государства. Однако, украинские медики оказались самыми незащищенными именно из-за бездарной политики нынешней власти.

"В то время, как в стране ожидается очередная волна пандемии, власть ведет себя по-хамски в отношении людей, которые стоят на передовой борьбы с короновирусом. Из-за мизерных зарплат, которые и так задерживают, невыплаты надбавок, медперсонал массово увольняется. Многие врачи уезжают за рубеж, где они востребованы как специалисты", - подчеркнул народный депутат.

Он напомнил, что при этом продолжается разрушительная "медреформа Супрун", закрываются больницы. Оппозиция будет бороться против такого положения в медицине и добиваться достойного бюджетного финансирования.

"Медреформа Супрун, которая продолжает уничтожать украинскую медицину, должна быть остановлена. "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на обеспечении финансирования отрасли здравоохранения на уровне 5% ВВП, как это определено законом. Это ключевые вопросы, которые мы будем поднимать и отстаивать в парламенте уже сейчас", - резюмировал Юрий Бойко.