В ближайшей перспективе Украине не стоит рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та. Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, - но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Идет переговорный процесс.

Глава украинского МИД заявил, что Киеву необходимо ставить не долгосрочные политические цели, а нацеливаться на конкретные приземленные экономические результаты. С ЕС нужно работать над реальными проектами: интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС, развитием нашего секторального сотрудничества, созданием максимально комфортных условий для путешествий украинцев.

Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС прежде, чем ЕС откроет для нас двери.

Ранее глава украинского МИД признал, что Европейский Союз политически не готов предоставить Киеву членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ.

Напомним, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери.