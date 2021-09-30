В Киеве избили инспектора по парковке за замечание [ Редактировать ]
В четверг, 30 сентября, в Киеве, возле станции метро "Печерская", на улице Генерала Алмазова, на инспектора по парковке напали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Константин Усов.
Так, автомобиль Skoda Oktavia АС6241СИ припарковался не по правила во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя.
Инспектор нес службу неподалеку и начал выполнять свою работу, но неожиданно его ударили по лицу и сломали нос. На место прибыла "скорая" и полиция.
Отмечается, что инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко.
Что мы? Мы, несмотря ни на что, продолжим наводить порядок в парковочном пространстве города. Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение. А также, теперь, в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, - рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана.
В Киеве должен господствовать закон и порядок.
Ранее сообщалось, что в Киеве агрессивный таксист избил пассажирку.
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