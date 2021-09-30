Известный заповедник Карпат превратили в свалку (видео) [ Редактировать ]
В Закарпатской области неизвестный сбрасывал бытовые отходы в реку в одном из самых живописных мест Карпат - в национальном природном парке "Синевир".
Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Facebook-сообществ.
Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось.
На каком именно участке парка была организована стихийная свалка, не указывается, однако областное управление полиции Закарпатья уже заинтересовалось случившимся и пытается установить личность нарушителя.
Ранее мы писали о том, что карпатские горы "атаковало" масштабное стихийное бедствие. Также мы сообщали о том, что в Карпатах температура воздуха упала до 0 градусов.
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